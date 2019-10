Commissione antimafia, Delrio: 'Mai fatto campagna elettorale a Cutro'

'La prima precisazione è che io non ho fatto campagna elettorale a Cutro e non ho mai dato mandato né sono stati affissi cartelloni a Cutro, né ho organizzato incontri elettorali a Cutro, non c’è stata nessuna azione di propaganda elettorale durante il viaggio, ma solo un’azione di rappresentanza che si è svolta esclusivamente insieme al sindaco con appuntamenti pubblici'. Lo ha detto questa mattina il deputato dem Graziano Delrio sentito in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia sulla sua visita alla città di Cutro, durante la festa del Santissimo Crocifisso, nel 2009 quando era sindaco di Reggio Emilia e ricandidato. 'La sentenza Aemilia dice chiaramente chi è stato connivente e chi non è stato. La macchina del fango non va alimentata. Non mi pare che il mio nome sia mai citato in alcuna pagina della sentenza. La mia visita a Cutro è stata una visita istituzionale di 24 ore' - si è difeso Delrio. Qui il video completo.



I commenti





'Ricordiamo tutti quando il presidente della commissione antimafia Nicola Morra twittava sibillino alludendo ai viaggi di Delrio a Cutro in cerca di voti per le elezioni amministrative a Reggio Emilia. Oggi sembra che per fugare i dubbi del presidente Morra sia bastata la strana alleanza giallorossa. Alla Lega No! Non si possono e non si devono più sottovalutare le infiltrazioni 'ndranghetiste in Emilia Romagna'.

Così Gianni Tonelli, parlamentare leghista componente della commissione bicamerale antimafia. 'Porre delle domande a Delrio è stato doveroso e non si è trattato di lesa maestà - come qualcuno ha fatto intendere - ma di un sacrosanto tentativo di condurre un'operazione verità. A Morra sono bastate le spiegazioni di Graziano Delrio? Morra come giudica l’atteggiamento del Pd emiliano romagnolo? È stato efficace per contrastare i clan? Morra pensa ancora che “le omissioni sono spesso gravi quanto, se non di più, delle azioni? Morra è soddisfatto delle risposte di Delrio? La Lega no!'