Componenti laici Csm, ci sono i modenesi Aimi e Bertolini

A indicare la Bertolini è stata Fratelli d'Italia, Aimi indicato da Forza Italia

Raggiunta l’intesa sui 10 candidati laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura. Due i modenesi: Isabella Bertolini ed Enrico Aimi.

A indicare la Bertolini è stata Fratelli d'Italia che ha indicato anche Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino. Per la Lega indicati Claudia Eccher e Fabio Pinelli. Per Forza Italia, appunto, Enrico Aimi. Per le opposizioni Roberto Romboli (Pd), Michele Papa (M5S) e Ernesto Carbone (Italia Viva-Azione).







Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.