Congresso Pd, Bonaccini in vantaggio col 52%, Schlein al 35%

'Soddisfatti di questi primi risultati, aspettiamo la fine della votazione e auspichiamo una forte partecipazione nei circoli e nei gazebo'. Ma non mancano i comuni modenesi come Fiorano, dove la Schlein supera Bonaccini

L'aggiornamento del voto nei circoli del Partito Democratico alle ore 19, dice che hanno votato 6.172 iscritti (i voti validi sono stati 6.149). Con questi risultati: Bonaccini 3.219 (52,35%), Elly Schlein 2.207 (35,89%), Gianni Cuperlo 504 (8,20%) e Paola De Micheli 219 (3,56%). Schede bianche 23.

'Soddisfatti di questi primi risultati, aspettiamo la fine della votazione e auspichiamo una forte partecipazione nei circoli e nei gazebo. Il Pd si conferma una grande forza democratica di questo Paese' - scrive in una nota il Comitato per Stefano Bonaccini segretario.



Entrando nei singoli comuni la differenza tra i due principali candidati si fa in molti casi più ristretta riservando in alcuni anche ribaltamenti di fronte e soprese. Come a Fiorano modenese dove su 35 voti, 19 sono andati Elly Shlein e 15 a Stefano Bonaccini.





