Cooperative scatenate: 'Obbligo Green pass in tutti luoghi di lavoro'

Obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. È la richiesta avanzata dall’Alleanza Cooperative dell’Emilia Romagna che, dopo l’approvazione nei giorni scorsi del decreto legge del Governo che estende il certificato verde Covid solo ad alcune categorie di lavoratori, ne chiede l’applicazione generalizzata e senza distinzioni.“La tutela della salute delle persone è un principio imprescindibile per tutto il movimento cooperativo che si fonda su valori quali la solidarietà e la mutualità tra persone – dichiara il presidente dell’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna Francesco Milza insieme ai co-presidenti Giovanni Monti e Massimo Mota -. Difendere questo principio oggi significa prevedere l’estensione in tutti i luoghi di lavoro dell’obbligo del Green Pass, come strumento che consente a tutti di svolgere in sicurezza le proprie attività”.“È arrivato il momento di intervenire in maniera definitiva, togliendo qualsiasi dubbio interpretativo e facendo parlare gli atti con forza di legge – continuano Milza, Monti e Mota -. Le imprese e i lavoratori hanno bisogno di chiarezza: il Green Pass, accompagnato da una più efficace azione informativa, è lo strumento più adeguato oggi a nostra disposizione per poter continuare a produrre ed erogare servizi nella massima sicurezza, sostenendo la ripresa economica che vede ancora una volta la nostra regione in prima fila. Non è più sufficiente prevedere l’obbligo di certificato verde solo per alcune categorie di lavoratori, va esteso rapidamente a tutti senza distinzioni di sorta”.