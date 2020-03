Coronavirus, Bonaccini con l'ambasciatore francese: 'Forte amicizia'

Questa mattina, il presidente Stefano Bonaccini ha ricevuto in Regione, nella Sala della Giunta, l’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. 'Di fronte all’attuale emergenza sanitaria, entrambi hanno poi convenuto che mai come in questo momento occorra rinsaldare il rapporto di forte collaborazione e amicizia” - si legge in una nota della Regione.

Con l’alto diplomatico erano presenti Antoine Starcky, consigliere per la politica interna e Capo di Gabinetto dell’ambasciatore, e Cyrille Rogeau, Console generale di Francia a Milano.