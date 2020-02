'Coronavirus, Medicina generale: medici senza precauzioni obbligatorie'

'Se non fosse maledettamente grave la situazione, potrebbe scapparci il sorriso. Questa mattina, durante il corso di aggiornamento obbligatorio ai medici di base, sono state enunciate le linee guida per il nuovo coronavirus. Purtroppo l'Asl non è in grado di fornire né le mascherine da dare ai pazienti sospetti per isolarli, nė i dispositivi di protezione per i medici (tuta con cappuccio, maschere a facciale FFP2, guanti ed occhiali di protezione). In sintesi i medici si debbono arrangiare. Alla faccia del modello emiliano. Questa è la sanità e l'organizzazione in provincia di Modena'. Così in una nota lo stato maggiore di Forza Italia: il consigliere provinciale Antonio Platis insieme al senatore Aimi, alla deputata Fiorini e al commissario provinciale Giacobazzi.

'Non conosciamo le altre realtà del nord Italia, ma è evidente come qui sia stata mal gestita la fase preparatoria a questa grave e inevitabile situazione che rischia di esplodere da un momento all'altro - continua la bota - La notizia, se confermata, ha dell'incredibile'. Ed Enrico Aimi ha annunciato che presenterà un interrogazione in Senato sull'attività del Ministro della Salute e sulle carenti iniziative intraprese dal ausl di Modena. Analogo intervento verrà intrapreso da Benedetta Fiorni alla Camera dei deputati.



'Il presidente Berlusconi - hanno sottolineato i forzisti - ha più volte evidenziato al governo, la massima disponibilità a collaborare, sia a livello nazionale che locale, con tutte le istituzioni, in un momento così delicato per tutti gli italiani. Siamo dunque pronti a dare il massimo supporto ma è evidente la necessità di dare un significativo cambio di passo'.