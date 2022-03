A Modena registrati già 578 profughi ucraini

A due settimane dallo scoppio del conflitto in Ucraina causato dall’invasione russa, il sindaco Giancarlo Muzzarelli, nel Consiglio comunale di oggi, ha dedicato un’informazione specifica al tema.Sul fronte accoglienza, al 9 marzo in Questura e Commissariati modenesi risultano complessivamente registrati 578 arrivi di ucraini in fuga dalla guerra (286 adulti e 292 minori) mentre le presenze effettivamente domiciliate a Modena sono 322 (158 adulti e 164 minori) pari a 121 nuclei familiari. Oggi, 10 marzo, inizieranno i primi trasferimenti, concordati con la Prefettura, dalle sistemazioni di prima accoglienza alle strutture della rete Cas.'In attesa di disposizioni del Governo, il Comune di Modena ha predisposto una procedura per i cittadini ucraini che arrivano, un vademecum, concordato con la Prefettura articolato in tre punti - si legge in una nota -.Rimarcando che la ricerca di alloggi da destinare ai gestori Cas è un tema importantissimo (15 quelli già messi a disposizione da Acer e CambiaMo) il sindaco ha quindi fatto un appello anche ai privati. Sono accettate disponibilità di almeno un anno, mentre quelle a breve periodo vanno comunicate alla Caritas diocesana.Infine, sul versante dell’inserimento scolastico, particolarmente importante in considerazione del numero di arrivi di bambini e ragazzi: 'Andare a scuola o all’asilo è la prima forma di normalità e speranza che si può offrire a chi scappa dalla guerra – ha osservato Muzzarelli – e l’elemento scuola caratterizzerà in maniera forte questa emergenza umanitaria”. Il Settore Servizi Educativi è al lavoro per aprire due sportelli dedicati all’accoglienza educativa e scolastica ma “è evidente - ha rilevato - come siano necessarie risorse economiche straordinarie che non sono oggi nelle disponibilità degli Enti locali. Per un corretto inserimento dei bambini ucraini nelle scuole è fondamentale, così come evidenziato dalla circolare del Miur, sostenerli con progetti specifici e inclusivi. Da qui la necessità di attivare mediatori linguistici e culturali, oltre che psicologi'.