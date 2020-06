Covid, da oggi via libera alle visite nelle cra. I dubbi del comitato

Da oggi, come stabilito dalla ordinanza regionale del 12 giugno 2020 , hanno riaperto i centri diurni per anziani e gli ingressi dei parenti dei degenti nelle Cra e Rsa. Il Comitato familiari delle delle vittime di Cra e Rsa, interviene per ribadire la propria perplessità e chiede alle amministrazioni di ripensarci.'Riteniamo che aprire adesso, senza avere una mappatura chiara dei test totali eseguiti per singola struttura e degli esami sierologici per operatori e anziani di ogni singola struttura potrebbe rivelarsi un rischio - afferma il Comitato -. Auspichiamo che questo monitoraggio venga eseguito costantemente sia sul personale che sugli anziani, in particolare relativamente ai nuovi ingressi o ai dimessi da altre strutture o ospedali. Su questo punto non ci risultano ancora rese note specifiche garanzie da parte degli enti. Non sono state fornite garanzie sul tipo di protocolli che saranno applicati sui pazienti residenti, ma anche ai futuri visitatori che potrebbero rivelarsi inconsapevoli veicolo di contagio'.'Proponiamo per questo che ai normali controlli Ausl ne vengano affiancati altri straordinari e permanenti attraverso una commissione esterna di qualificati professionisti per verificare che i percorsi che saranno realizzati siano corretti ed effettuati, in sicurezza e per tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti: pazienti, personale e familiari - continua il Comitato -. Siamo perfettamente a conoscenza che ci sono strutture virtuose le cui gestioni hanno lavorato con la massima diligenza, in modo tale da tutelare i pazienti ospiti e il personale, così da evitare contagi e decessi e vorremmo che questo accurato lavoro fatto da parte di gestioni e personale non rischiasse di essere vanificato. Auspichiamo una sorveglianza attiva da parte degli organi competenti affinché questo modus operandi zelante venga adottato e garantito da parte delle gestioni di tutte le strutture, senza che ciò esima ovviamente da eventuali responsabilità pregresse che possono aver portato al decesso dei nostri cari, su cui facciamo affidamento alla magistratura perché vengano accertate e valutate'.