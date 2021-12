Covid, in vigore da domani le nuove misure emergenziali. Le novità

Il decreto legge 'Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19' e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.le nuove restrizioni varate il governo con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2022.In sintesi:- introdotto l’obbligo di Ffp2 all’interno di cinema, teatri e in occasione di eventi sportivi. L’obbligo è previsto anche sui mezzi di trasporto, compresi quelli del trasporto pubblico locale (quindi bus, tram e metro);- fino al 31 gennaio 2022 per la ristorazione al chiuso, anche al banco, è prevista l’estensione dell’obbligo del super green pass che spetta solo vaccinati e guariti.- le nuove disposizioni vietano il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi;- fino al 31 gennaio 2022 è vietato organizzare eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto;- dal 30 dicembre e fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse;- dal 30 dicembre 2021 l’accesso a musei e luoghi di cultura, sarà consentito solo a chi ha il super green pass, quindi solo ai vaccinati e ai guariti;- l’accesso a centri culturali, sociali e ricreativi sarà consentito solo a chi ha il super green pass, quindi solo ai vaccinati e ai guariti;- dal 30 dicembre 2021 l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra è permesso solo a chi ha il super green pass (vaccinati e guariti);- dal 30 dicembre 2021 l’accesso a centri benessere al chiuso sarà consentito solo a chi ha il super green pass, quindi solo ai vaccinati e ai guariti;- è stato esteso il green pass rafforzato anche ai centri termali, salvo che per i Livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche;- dal 30 dicembre 2021 per l’ingresso in sale gioco, sale bingo e casinò occorre avere il super green pass (vaccinati e guariti);- dal 1° febbraio 2022 è prevista la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi;- il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.