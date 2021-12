Covid, positivo consigliere Barcaiuolo: coperto con 2 dosi di vaccino

Aveva fatto di recente la seconda dose di vaccino e attendeva la terza a marzo del prossimo anno. Ma la copertura vaccinale non è stata sufficiente ad impedire il contagio. Ad essere risultato positivo al Covid è il consigliere regionale di Fdi Michele Barcaiuolo. 'Per ora fortunatamente ho solo sintomi lievi - spiega al telefono -. Ho fatto un tampone rapido in casa e poi ho avuto la conferma dal tampone antigienico in farmacia'.Nei giorni scorsi si era verificato un focolaio Covid all'interno della assemblea della Regione Emilia Romagna con diversi consiglieri della Lega positivi.