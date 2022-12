Covid, torna l’obbligo di tampone per chi arriva in Italia dalla Cina

L’esplosione dei contagi da Covid in Cina, dopo l’allentamento delle dure restrizioni mantenute a lungo dal governo di Xi Jinping, preoccupa il mondo intero. Le autorità locali non forniscono più il bollettino dei nuovi casi e delle vittime del coronavirus, ma stime ufficiose parlano di numeri da record: fino a un milione di contagi e migliaia di morti al giorno. E l’Italia corre ai ripari.“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia - dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei ministri convocato oggi”.E in Senato le opposizioni, rappresentate in Aula da Beatrice Lorenzin (Pd), Stefano Patuanelli (M5S) e Raffaella Paita (Terzo Polo) chiedono la presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, in virtù della situazione legata al Covid e il boom di nuovi contagi in Cina. Francesco Zaffini di Fdi si è associato alla richiesta “compatibilmente con gli impegni del ministro”.Intanto saranno disponibili da oggi i risultati dei sequenziamenti effettuati sui tamponi eseguiti sui passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati all’aeroporto di Malpensa, resi obbligatori oggi dal ministro della sanità Orazio Schillaci. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. I tamponi fatti ieri a chi proveniva dalla Cina con i voli del mattino e del tardo pomeriggio hanno rilevato un’alta incidenza di contagiati, ancorché asintomatici o paucisintomatici. Nel primo caso, dei 92 passeggeri atterrati presso l’hub internazionale di Malpensa alle 6.20, 35 sono risultati positivi, pari al 38 per cento del totale. Nel secondo caso, a bordo del volo atterrato alle ore 18.55, dei 120 passeggeri sono risultati positivi 62, pari al 52% del totale.Le varianti più diffuse del Covid-19 sono Omicron BA.5 (34,2%) e BQ.x (31%) e, infatti, più di due terzi dei contagiati risultano essere infetti da queste due varianti. “Se in base ai dati sul sequenziamento delle varianti che ci saranno presentati domani – ha continuato Bertolaso – ci troveremo di fronte a qualche variante ‘non conosciuta’, lo riferiremo al ministero della Salute, per le opportune riflessioni. La Lombardia è stata la prima realtà territoriale a livello mondiale che ha assunto questa iniziativa“.