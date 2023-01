Crisi energetica, Giovanardi: 'Che errore dire no a deposito gas a Rivara'

'Energia: dove sono i cavalieri del no?' E' questo il titolo del manifesto apparso in diversi Comuni della Bassa modenese a firma dell'ex ministro Carlo Giovanardi.'Famiglie ed imprese modenesi si trovano a far fronte a bollette della luce e del gas da incubo, con il rischio concreto della perdita di migliaia di posti di lavoro per il costo dell'energia, incompatibile con i bilanci aziendali - si legge nel cartello -. Dove sono quelli del no alle centrali nucleari, alle trivellazioni in mare ed allo stoccaggio del gas? Ricordo che il mega investimento della società Indipendent per lo stoccaggio in acquifero nella Bassa modenese di 3,3 miliardi di metri cubi di gas, tale da metterci al riparo da crisi energetiche, dovette essere abbandonato per le proteste demagogiche di comitati e partiti politici che si opposero non soltanto alla realizzazione del progetto, ma addirittura agli studi preliminari approfonditi da parte di tecnici e scienziati, sotto il controllo del governo (del costo di milioni di euro a carico della società proponente), con un no superstizioso ed immotivato'.'Tale stoccaggio sarebbe stato essenziale per garantire la certezza degli approvigionamenti in caso di interruzione dei flussi di gas dall'estero, per far fronte alla richiesta di gas in inverno, quando la domanda cresce - continua ancora il manifesto a firma di Giovanardi -. Due cose sono assolutamente certe: il terremoto del 2012 non ha avuto nessuna relazione con il purtroppo mai avvenuto stoccaggio del gas, ed il no allo stoccaggio del gas rischia di terremotare drammaticamente la qualità della vita di tutti'.