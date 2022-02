Cure Covid, presentato esposto alla Corte dei Conti per danno erariale

'Tachipirina e vigile attesa non solo hanno peggiorato le condizioni dei pazienti affetti da Covid ma potrebbero altresì aver procurato un gravissimo danno alle casse dello stato, provocando un aggravio delle ospedalizzazioni e conseguentemente un aggravio di spesa pubblica inutile ed evitabile'. A parlare sono Sara Cunial, deputata del Gruppo Misto, insieme all’ex parlamentare Ivan Catalano, al Consigliere Regionale Davide Barillari, e agli avvocati Paolo Casati e Boris Ventura, che hanno presentato in data odierna un esposto alla Corte dei Conti in tutte le regioni italiane.'Ci siamo rivolti alla Corte dei Conti, denunciando la condotta del Ministro Speranza, dei dirigenti e dei direttori del Ministero della Salute, dell’Aifa e dell’Iss, che hanno predisposto le linee guida per la Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid e le hanno mantenute fino ad oggi - affermano - Con la pronuncia prima del Tar e poi del Consiglio di Stato, si è appurato che la vigile attesa e la tachipirina erano delle mere raccomandazioni.'Due anni senza interventi correttivi da parte del Ministero della Salute hanno quindi determinato un aggravio del contesto pandemico, sia in termini di vite sia in termini di esborso erariale, che ad oggi pagano e continueranno a pagare tutti gli italiani. Qualcuno dei responsabili di questo disastro prima o poi dovrà rispondere per quanto procurato al nostro Paese – concludono –. Noi continueremo a percorrere qualsiasi strada legittima, nazionale e internazionale, perché questo accada'.