Da Bottura alla Ventura, da Cevoli a Paltrinieri: tutti i vip di Bonaccini

Si inizia con Daniele Sitta, sindaco di Campogalliano ai tempi della sua prima esperienza politica, e poi si continua con Paolo Cevoli, con Alec Ross ex consigliere di Obama e con Simona Ventura. E ancora Andrea Sartoretti, Mauro Mayer, Massimo Bottura e Gregorio Paltrinieri. Oltre all'amica storica, a una operaia e alla figlia... Stefano Bonaccini chiama a raccolta i vip, i parenti e gli amici per sostenere la sua campagna elettorale alle primarie Pd.'Per me sarai sempre il mio presidente, il presidente della Emilia Romagna, tu hai dimostrato di essere una persona di uno spessore straordinario e ci hai tirato fuori da questa crisi e oggi in Emilia siamo più forti di prima' - afferma Bottura.Lo chef stellato che non aveva mai nascosto le sue simpatie renziane ai tempi della segreteria Pd del sindaco di Firenze, si lancia ora al fianco di Bonaccini.'Il referendum è una questione culturale prima che politica. Se vince il No, mi viene voglia di mollare tutto e andare all’estero: ringrazio il mio Paese che mi ha dato moltissimo, chiudo e riapro a New York. Il punto non è Renzi, o Grillo. È la logica per cui “in Italia non si può fare”' - così disse infatti Bottura a novembre 2016 in una intervista al Corriere della Sera . Come tutti sanno al referendum vinse il No... Ma ormai questa è acqua passata.