Da domani obbligo vaccino per personale scolastico: presidi perplessi

Domani scatta l’obbligo vaccinale del personale della scuola e dal ministero dell’Istruzione viene reso noto che è pronta la piattaforma per il controllo da parte dei dirigenti scolastici. I controlli saranno automatici come per il green pass. Potranno essere eseguiti da un dirigente o da un delegato come accaduto a settembre.In vista dell’entrata in vigore della norma, il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, ha diramato una nota sulla Superapp che permette l’interoperabilità tra il Sidi e la Piattaforma Nazionale Dgc. “L’Anp ha sollecitato più volte l’Amministrazione sul punto ma solo oggi abbiamo appreso, da fonti attendibili, che la Superapp, ricalibrata sul nuovo scenario normativo, sarà effettivamente resa disponibile – lamenta Giannelli – L’Anp, con lo spirito costruttivo e di servizio che la contraddistingue, continua a supportare i colleghi – sempre più stanchi e provati – nella gestione delle procedure connesse al nuovo adempimento sostituendosi all’Amministrazione. Amministrazione che, spiace constatarlo, è sempre più restia a fornire chiare indicazioni su quanto non immediatamente ricavabile dalla norma e, quando lo fa, sempre sul filo di lana”, conclude il rappresentante dei presidi.