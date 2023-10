Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È quanto dichiarariguardo alla risposta che questa mattina la vicepresidente Irene Priolo ha fornito a un question time presentato dalla stessa consigliera M5S sulla protesta portata avanti dal collettivo dei giovani, Extinction Rebellion, che sta portando avanti uno sciopero della fame per chiedere una svolta nelle politiche ambientali della Regione contro il cambiamento climatico.“Limitarsi ad incontrare i ragazzi che con tanta determinazione stanno portato avanti richieste più che legittime non può e non deve bastare – aggiunge Silvia Piccinini – Le loro richieste di abbassare gli obiettivi di neutralità climatica dal 2050 al 2030 e indire un’Assemblea Cittadina regionale per elaborare proprio le politiche eco-climatiche necessarie per il momento sono rimaste ancora inascoltate visto che oggi, rispondendo al mio question time, la Regione non ha voluto prendere nessun tipo di impegno. Ecco perché già nelle prossime ore depositerò un emendamento al Documento di economia e finanza regionale per chiedere la costituzione delle Assemblee dei cittadini e delle cittadine, uno strumento innovativo di partecipazione per orientare le scelte politiche dopo quanto accaduto anche nella nostra regione a causa dei cambiamenti climatici. Stimoli necessari per sensibilizzare questa giunta che anche nel Defr ha dimenticato di inserire tra i propri obiettivi l'approvazione di una legge regionale sul clima. Si tratta di una grave mancanza che dimostra quanta strada ci sia ancora da fare, al di là delle dichiarazioni di sorta, per cercare di creare delle politiche che contrastino con determinazione i cambiamenti climatici, così come i ragazzi di Extinction Rebellion ci chiedono di fare per preservare il loro futuro e quello del nostro pianeta” conclude Silvia Piccinini.