Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Solo così si possono programmare gli interventi sulla base delle priorità' - afferma Braglia che la prossima settimana avrà la possibilità di confrontarsi direttamente, a Modena, con il commissario per la ricostruzione Generale Figliuolo, in visita alle aree colpite dagli ultimi eventiNel frattempo, per facilitare e velocizzare la raccolta delle segnalazioni di danno, la Regione ha già fornito ai comuni un modello da compilare. per il Comune di Mirandola è possibile la compilazione on-line sul sito del Comune, ma con tempi strettissimi. Entro le ore 12 del 26 luglio