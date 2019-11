'Decreto sisma, nessuna prospettiva per i lavoratori precari'

Quale sia la prospettiva per i lavoratori precari del sisma 'non è affatto chiaro', denuncia Stefano Lugli, candidato a presidente della Regione per L'Altra Emilia-Romagna, così come sono 'annebbiate le intenzioni del Governo e della Regione Emilia-Romagna sulla loro stabilizzazione'.



'A livello nazionale la maggioranza M5S-Pd dice che c'è la volontà di stabilizzarli, ma cosa sia stato approvato alla Camera per questi lavoratori non è affatto chiaro, e dopo i soliti rimpalli di responsabilità tra i parlamentari PD, M5S e Lega sull'approvazione del Decreto Sisma, non si è ancora capito che fine faranno i 500 dipendenti, che da anni sono in forza ai comuni del cratere emiliano-romagnolo del sisma del 2012 - afferma Lugli -. Questo personale, assunto con contratti di somministrazione, da anni è impegnato nelle attività delle amministrazioni locali, valicando spesso le competenze limitate alla ricostruzione e occupandosi di molte delle professionalità ordinarie (in capo ai Comuni). In questi anni hanno lavorato nell'assoluta giungla con contratti semestrali e con l'incertezza del rinnovo, spesso con cambi di ente o di mansione'.

'Il Governo dice che si occuperà dei precari del sisma, ma non è chiaro se fra questi siano ricomprese, appunto, le persone che lavorano in regime di somministrazione, i quali, oltretutto, sono in attesa ancora del riconoscimento del salario accessorio, loro dovuto. I lavoratori, tutti, meritano una prospettiva di stabilizzazione dopo aver maturato anni di specializzazione nel settore pubblico per il prezioso contributo dato alla ricostruzione e proprio perché la ricostruzione non è ancora conclusa'.