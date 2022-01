Delirio infinito, senza green pass vietato ogni acquisto 'non essenziale'

Dal primo febbraio non sarà necessario il green pass per i supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai, ma non sarà consentito acquistare beni non primari. Si potrà andare in questura, ma solo per presentare una denuncia e non per rinnovare il passaporto: il governo chiude il Dpcm con l'elenco dei servizi e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde introducendo la possibilità che anche in questi contesti vengano effettuati dai titolari dei negozi controlli a campione.Nella bozza del Dpcm che il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà nelle prossime ore si ribadisce che 'nell'attuale contesto emergenziale' le uniche attività esentate possono essere 'solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale'.Un elenco che non si discosta da quello circolato nei giorni scorsi e dal quale viene confermata l'esclusione delle tabaccherie.Senza il pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per 'assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili', 'di prevenzione e repressione degli illeciti' nonché per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori. Confermata, infine, anche la possibilità di entrare negli uffici Postali e nelle banche ma solo per riscuotere 'pensioni o emolumenti non soggetti ad obbligo di accredito'.Dal primo febbraio cambia anche la durata del green pass - che passerà da 9 a 6 mesi - e finiranno una serie di divieti introdotti con il decreto della vigilia di Natale: senza una proroga, infatti, non sarà più obbligatoria la mascherina all'aperto in zona bianca, sarà possibile tornare a organizzare feste e riapriranno le discoteche, tutte misure che scadono il 31 gennaio.