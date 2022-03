'Denatalità, le persone nascono libere: ma la sinistra non lo accetta'

'Il tema della denatalità diventa trasversale. Le varie forze politiche in campo sono concordi nel lanciare l’allarme che interessa tutto il nostro paese ed anche la nostra città. Il recente report demografico del gennaio scorso che riguarda la situazione a Modena evidenzia una decrescita delle nascite rispetto al 2019 anno ante Covid e il report stesso evidenzia che si tratta di un fenomeno dovuto alla decrescente cifra di donne residenti in età feconda, nate a cavallo della fase “crescita zero” degli anni Ottanta'. A parlare è il consigliere comunale di Modena del Popolo della Famiglia, Elisa Rossini.'La Fondazione Gorrieri di Modena nei giorni scorsi (venerdì 11 marzo) ha organizzato un incontro sul tema dell’assegno unico per figlio durante il quale si è toccato il tema della denatalità.'La sinistra fatica a comprendere che le persone nascono libere e che è quella libertà che va colta e accompagnata. E’ inutile e anche costoso per la collettività imporre i congedi parentali per i padri se si osserva che nei primi mesi di vita mamma e bambino desiderano stare vicini. Mentre è fondamentale fare in modo che la donna possa davvero scegliere liberamente e senza costrizioni derivanti da situazioni concrete o da imposizioni ideologiche se lavorare fuori dall’ambito domestico o dedicarsi al lavoro di cura in ambito familiare. Così come è fondamentale che le adolescenti incontrino donne adulte che raccontino loro la bellezza dell’esperienza della maternità che oggi invece viene loro descritta, anche nel corso dei progetti scolastici sulla sessualità, come un incidente, qualcosa che impedisce loro di realizzarsi, come se diventare madre non possa significare per la donna il raggiungimento di una vita piena - chiude Rossini -. Senza tutto questo, senza un’attenta osservazione della realtà e accoglienza senza pregiudizi dei bisogni, non ci sarà assegno unico che tenga, non serviranno congedi parentali per i padri, potenziamento dei nidi, e non si risolverà il problema della denatalità'.