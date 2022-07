Dimissioni Draghi: Renzi lavoro per un bis. Meloni: legislatura finita

'Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina'. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.'Non accettiamo scherzi, questa legislatura per Fratelli d'Italia e' finita e daremo battaglia affinche' si restituisca ai cittadini quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la liberta' di scegliere da chi farsi rappresentare'. Lo ha detto, in merito alle dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio, la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Festa dei patrioti a Palombara Sabina.''Seguo col dispiacere che si consumi ogni fiducia nella politica. Il sostegno a Draghi e' cristallino e penso allo sciupio della credibilità dell'Italia. Ci sarà' tanto da ricostruire in passione e vicinanza alle persone. D'altronde chi se non il Pd puo' tentare di restituire un senso alle cose? Non da soli o solo con chi contama con la partecipazione e l'intelligenza di tante e tanti'', così' Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico.