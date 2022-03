E' deciso: dal 1 aprile anche over 50 non vaccinati potranno lavorare

Dal prossimo primo aprile non sarà più necessario per gli over 50 avere il green pass rafforzato per poter accedere ai luoghi di lavoro. Questa una delle misure decise oggi nel corso della riunione della Cabina di regia chiamata a discutere del cronoprogramma per l'uscita dall'emergenza pandemica. Per poter lavorare sarà necessario il green pass base, ottenibile anche con un tampone. Il 31 marzo, come annunciato, non verrà prorogato lo stato di emergenza.L'obbligo di vaccino resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno e decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza.Il green pass rafforzato invece rimarrà in vigore fino al prossimo 30 aprile per tutte le attività al chiuso legate alla ristorazione, le discoteche, le sale da gioco e gli eventi sportivi al chiuso. Ancora, l'obbligo di green pass per poter accedere ai trasporti a lunga percorrenza resterà in vigore fino al prossimo 30 aprile. Dal prossimo primo aprile verrà invece meno l'obbligo del certificato per il trasporto pubblico locale.Oggi pomeriggio conferenza stampa del premier Draghi insieme al ministro Speranza.