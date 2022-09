E' finita l'era di Di Maio: resta fuori dal Parlamento

L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio (centrosinistra, 24,45%) è fuori dal Parlamento. Il ministro degli Esteri uscente ed ex capo politico del Movimento 5 stelle esce sconfitto dal confronto all’uninominale della Camera con Sergio Costa (M5s, 39,68%) che nel collegio di Napoli Fuorigrotta è in vantaggio di quasi 16 punti quando mancano due sole sezioni da scrutinare. A livello nazionale la sua lista (Impegno civico) si ferma allo 0,56%.

