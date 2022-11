E' morto Roberto Maroni, aveva 67 anni: politica in lutto

Il 30 settembre 2020 aveva ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Varese, ma ritirò la candidatura per gravi problemi di salute

E' morto questa mattina a 67 anni Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, ex presidente della Regione Lombardia e volto noto della Lega.

È stato Ministro dell'Interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, risultando il primo politico esterno alla Democrazia Cristiana a ricoprire l'incarico nella storia repubblicana, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III.



Dal 5 aprile 2012, a seguito delle dimissioni di Umberto Bossi dalla carica di segretario federale della Lega Nord per via dello scandalo Belsito, Maroni ha fatto parte, insieme a Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago, del comitato incaricato dal partito di occuparsi transitoriamente della gestione ordinaria, fino alla celebrazione del congresso federale svoltosi a fine giugno. Il primo luglio 2012, durante il congresso federale tenutosi al Forum di Assago, Maroni venne eletto a maggioranza segretario federale della Lega Nord.

Il 30 settembre 2020 aveva ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Varese, in vista delle elezioni comunali del 2021, ma ritirò la candidatura per gravi problemi di salute.





