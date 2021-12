Eletto il nuovo Consiglio provinciale, tra conferme e sorprese

In dodici ore di seggi aperti oltre 700 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali hanno eletto i 12 nuovi componenti del Consiglio provinciale che rimarrà in carica due anni; il Consiglio uscente era stato eletto nel 2018 (il voto lo scorso anno è stato rinviato causa pandemia) insieme al presidente che resta in carica invece quattro anni. Tre le liste in campo.da otto consigliere eletti si passa a sette. Riconfermato Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena. Con lui eletti i consiglieri Paola Guerzoni, Iacopo Lagazzi, Maurizia Rebecchi, Fabio Poggi, Monja Zaniboni e il Consigliere regionale Maria CostiNon eletti Stefano Muzzarelli, Luigi Zironi, Stefania Benassi, Giovanni Gargano, Veronica Campanariconfermato Antonio Platis. Con lui Luigia Santoro, (già consigliere comunale Lega), Lavinia Zavatti, Stefano Venturini.unico consigliere eletto il già candidato M5S a Finale Emilia Mattia Veronesi che la spunta sulla candidata di sinistra Camilla ScarpaNon eletti Chiara Asti, Claudia Bellucci, Alessandro Di Bona, Simone Ganzerli, Camilla ScarpaNelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, come prevede dalle legge di riordino delle Province che tutela la parità di genere.Per le liste all’elezione del Consiglio, composte da almeno sei candidati (massimo 12, quanti saranno i consiglieri provinciali) erano necessarie 36 firme, sempre di aventi diritto.Il corpo elettorale provinciale di Modena è suddiviso in sei fasce demografiche al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti.In base alla legge, le Province si occupano di viabilità e trasporti, edilizia scolastica e pianificazione della rete scolastica, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, pianificazione territoriale e pari opportunità.