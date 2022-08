Elezioni, ecco la lista completa dei candidati Fdi in Emilia Romagna

Sono state depositate oggi anchee le liste di Fdi. A Modena buone chance di elezione per Michele Barcaiuolo, secondo nella lista al Senato dietro a Elena Leonardi (già candidata all'Uninominale in un collegio blindato nelle Marche), mentre coltiva qualche chance anche Daniela Dondi, candidata all'Uninominale alla Camera, un collegio nel quale il centrosinistra è in vantaggio, ma non con un gap irragiungibile. Qui sfiderà Aboubakar Soumahoro, in quota Sinistra Italiana ma sostenuto da tutta la coalizione a traino Pd. Ottime possibilità di elezione invece per l'uscente Ylenja Lucaselli, ormai modenese d'azione.Ma ecco tutti i candidati Fdi in Emilia-Romagna:Piacenza: Tommaso FotiReggio Emilia: Roberta RigonModena: Daniela DondiBologna: Dalila AnsaloneFerrara: Mauro MalagutiRavenna: Alice BuonguerrieriFerrara/Ravenna : Alberto BalboniForli/Rimini: Marta FarolfiPc, Pr, Re1. Tommaso Foti2. Ylenja Lucaselli3. Gianluca Vinci4. Gaetana RussoBo, Mo1. Galeazzo Bignami2. Ylenja Lucaselli3. Gianluca Vinci4. Beatriz ColomboFe, Ra, Fc, Rn1.2. Ylenja Lucaselli3. Gianluca Vinci4. Alice BuonguerrieriPc, Pr, Re, Mo1. Elena Leonardi2. Michele Barcaiuolo3. Ella Bucalo4. Alessandro AragonaBo, Fe, Ra, Fc, Rn1. Alberto Balboni2. Marta Farolfi3. Marco Lisei4. Domenica Spinelli