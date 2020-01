Elezioni Emilia Romagna, Bonaccini nettamente davanti negli exit poll

Seggi chiusi dopo il voto per le elezioni regionali. In Emilia-Romagna, secondo gli exit poll, il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è avanti con percentuali tra il 47 e il 51%. Dietro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, al 44-48%. Terzo, staccato, il 5 Stelle Simone Benini è tra il 2 e il 5. Vantaggio Bonaccini anche secondo gli intention poll Tecné per Rete4: Bonaccini è tra il 46,6 e il 50,5 per cento. Borgonzoni tra il 43,5 e il 47,5. Grande affluenza in Emilia Romagna con punte del 70%.'Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell'ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia' - scrive Bonaccini.