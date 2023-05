La sfida di Emiliano: diventare Sindaco per rllanciare Guiglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rilanciando la propria azione partendo da quei temi su cui - afferma - l'attuale giunta ha fallito. Da quello della sicurezza, partendo dal riportare a Guiglia la stazione dei Carabinieri, dal portare a termine la costruzione della scuola a Roccamalatina oltre ad un asilo nido nel comune. 'Guiglia è l'unico comune dell'Unione Terre di Castelli che non ce l'ha), poi la valorizzazione dell'ambiente in chiave turistica, partendo proprio dal parco dei Sassi di Roccamalatina. Poi c'è il tema del nuovo Piano Urbanistico Regionale (PUG). 'Vogliamo azzerarlo e riavviare una stagione di confronto, perché approvarlo così come è porterebbe solo danni'. Nella conferena stampa di presentazione della candidatura e del programma, a Modena, c'è il già candidato Sindaco Marcello Franciosi e il già sindaco di Guiglia Angelo Pasini, ora 'collega' come consigliere in Unione Terre di Castelli. Franciosi lo ritroviamo nella lista Guiglia Futura insieme a Immacolata Annunziata, Gennaro Carbone, Gabriele Cavani, Matteo Giovanardi, Marcello Graziosi, Alessandro Guidi, Vittorio Lolli, Luisa Mariani, Ghia Piseddu, Claudia Prosperi, Cristina Rosei e Michele Vitali.Gli assessori di una eventuale giunta? Non li ho individuati, ma eventualmente li scegliero sulla base di tre elemento; cometenza, che credo appartenga a tutti, in seconda battuta la disponibilità e, in terza battuta, le preferenze.