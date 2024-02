Elezioni in Sardegna, affluenza al 52,4%. Todde in vantaggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Iniziano ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 10 sezioni su 1844, in testa Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5S che raggruppa 10 liste con il 53,7%, segue Paolo Truzzu del centrodestra (sostenuto da nove liste) con il 40,3%; Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all’1%.







Va molto a rilento la trasmissione dei dati certificati. Le maggiori difficoltà si registrano sopratutto nei grandi centri. I componenti delle 1844 sezioni hanno tempo sino alle 19 per completare tutte le attività con i risultati. Se ci saranno sezioni che non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all’interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati.

'Con tutte le cautele del caso la situazione non mi pare positiva' commenta a caldo il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, ospite su La7, a proposito dei primi dati delle elezioni regionali. 'C'è un giudizio negativo sulla giunta uscente' di centrodestra, guidata da Christian Solinas. 'C'era un presidente che abbiamo ritenuto di non ricandidare ma la sostituzione non ha ribaltato il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore, non slittava ai primi posti. Penso che bisognerà riflettere' ha aggiunto.