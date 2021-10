Elezioni Pavullo: davanti agli imprenditori tra i candidati vince il fair-play

Un confronto all'insegna del fair-play quello tra i due candidati sindaco alle elezioni di Pavullo, nel secondo turno di ballottaggio di domenica prossima, Luciano Biolchini e Davide Venturelli. Uno dei due da lunedì sarà il nuovo sindaco di Pavullo. Davanti ad una platea qualificata di imprenditori del territorio, facenti soprattutto parte del First Group, il gruppo di pavullesi impegnati in diversi progetti donati alla città e guidati da Adamo Venturelli, hanno prima risposto alle domande della giornalista moderatore Federica Galli e poi a quelle del pubblico presente. Quattro minuti di intervento, sui temi principali del dibattito politico pavullese: sanità, con al centro l'ospedale, viabilità, urbanistica, alla luce del nuovo PUG e della nuova legge regionale sul saldo zero.Nella diretta video de La Pressa, che qui riproponiamo integralmente, i due candidati hanno approcci diversi: Biolchini mette sul piatto ciò che la sua amministrazione ha fatto, elencando ciò che, in continuità, c'è ancora da fare. Dai Carrai, derivante in parte dal lavoro di precedenti amministrazioni ma che smentisce chi lamenta all'amministrazione di non avere contatti con organismi decisori, finanziatori e uffici nazionali, al grande progetto dell'Università di Firenze sul futuro del Parco Ducale. Mea culpa per avere trascurato un po' la riqualificazione del centro storico ma ciò - dice 'perché in corso d'opera abbiamo preferito dirottare risorse sulla sicurezza, anche antisismica, delle scuole. Quando si governa è necessario fare delle scelte, e questa è una di quelle'. Tra i progetti futuri una linea circolare con bus elettrici che colleghi anche i principali punti di accesso al centro e con i parcheggi e, rimanendo in tema di sosta a servizio delle attività del centro, un nuovo parcheggio multipiano nell'area di proprietà comunale dell'attuale pista di pattinaggio'Sugli stessi temi, Davide Venturelli, 37 anni, ma con alle spalle dieci anni di esperienza nella minoranza consigliare, rilancia per i parcheggi, l'ipotesi dell'area dismessa dell'ex Esso e dell'area attualmente nella disponibilità di Avap nell'area delle scuole. 'Siamo perplessi sulla proposta della pista di pattinaggio, visto che per raggiungerla bisognerebbe immettersi proprio in pieno centro' sul quale Venturelli si impegna sul fronte di 'un rilancio che migliori il decoro per essere più attrattivi, riqualifichi arredi e strutture urbane e sostenga il commercio, partendo da iniziative di promozione inerenti anche valorizzazione del territorio e, sul fronte fiscale, partendo anche dalla riduzione sulla Tari'Su ospedale e punto nascita Venturelli lamenta la poca determinazione e incisività sulla alla battaglia per il punto nascite e più in generale per evitare il depotenziamento dell'ospedale dell'amministrazione comunale negli ultimi 5 anni. Sul punto Biolchini risponde e rilancia: 'Non ho mai perso una riunione istituzionale partendo dalla prima del Ctss in cui mi astenni sul documento che già paventava la chiusura del punto nascite. Per tenermi libero di sostenere ogni atto a tutela, come ho fatto e continuerò a fare in tutti i tavoli istituzionali''Ci sono temi su cui non è sufficiente essere presenti alle riunioni e stare attenti, ma bisogna proporre soluzioni e impegni' - afferma Venturelli. 'Quelli che chiederemo alla Regione che ha posto la riapertura del punto nascite un anno e mezzo fa in campagna elettorale. Chiederemo impegni e tempi precisi'I due candidati d'accordo sulla critica lanciata da un gruppo di sindaci della montagna di garantire il collegamento viario da Strettara verso la pianura sul fronte della fondovalle panaro, escludendo Pavullo. Ribadendo la centralità di Pavullo anche come porta di accesso principale all'alto Frignano. D'accordo, anche se con diversi approcci, sull'impegno a fare avanzare l'iter per la realizzazione della variante di Pavullo. Biolchini rivendica l'avere commissionato, in accordo con l'Unione dei comuni, uno studio di fattibilità, finanziato dalla Provincia, per individuare il tracciato migliore'. Anche su questo punto Venturelli lamenta una posizione 'remissiva' del sindaco: 'L'amministrazione che conosce bene il proprio territorio, ha il diritto dovere di fornire anche delle indicazioni di merito sul tracciato potenzialmente migliore. Per il Carrai sono stati spesi 6 milioni di euro per raddrizzare una curva, non ci si può permettere progetti di circonvallazione che prevedano tale cifra ogni chilometro'In conclusione il piano del confronto politico declina anche in quello dell'età, anzi della netta differenza di età: 'Mi dicono che sono troppo giovane per fare il sindaco ma posso contare su dieci anni di attività all'opposizione in Consiglio Comunale. In lista ci sono anche persone meno giovani di me ma questo non c'entra. Credo che l'essere giovani aiuti ad avere una grossa forza trainante per tutta la squadra di governo, anche in termini di, spirito e idee innovative'. 'L'essere giovani, soprattutto in ambito amministrativo e politico, non si misura nell'età ma nelle idee, quelle che noi solo siamo riusciti a portare nel programma per i prossimi 5 anni, con tre progetti davvero innovativi'Gi.Ga.