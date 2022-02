Errenord, spesa infinita: Comune di Modena stanzia altri 500mila euro

Non bastano i 20 milioni di euro spesi in 10 anni attraverso le attività della società partecipata Cambiamo, l'Errenord di Modena continua a drenare risorse pubbliche. In base alla nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2022-2024 presentato in Commissione e che verrà sottoposto in Consiglio comunale a marzo, per la manutenzione straordinaria del condominio Errenord sono stati stanziati 500mila euro. Si tratterebbe nel dettaglio di un intervento sulla torre 2 per la prevenzione incendi da eseguire nel 2022. Un intervento ancora in autofinanziamento e che quindi pesa sulle casse del Comune di Modena.