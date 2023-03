'Fermate il porta a porta e correggete gli errori prima di procedere'

Il Consigliere comunale di Forza Italia a Modena ne ha ricevute tante, di mail, anche immediatamente dopo la pubblicazione dell'indirizzo mail.'Ci sono persone che denunciano che nonostante gli annunci, il servizio non è mai partito. Da mesi. Altri che non hanno mai visto gli operatori che avevano annunciato la consegna dei kit, altri che lamentano che i cassonetti sono stati rimossi senza l'avvio della raccolta porta a porta.In molti casi le aree dei cassonetti che sono utilizzati anche per il porta a porta, chiarameente soddimensionate rispetto al bacino di utenza' - raccolta il Consigliere. 'Tanti segnalano l'assoluta mancanza di informazione e comunicazione in caso di bisogno, fino ad arrivare al paradosso che di fronte al malfunzionamento o al non funzionamento della App per segnalare le problematiche, Hera consiglia di mandare una pec per comunicare il malfunzionamento della App.'Quindi che fare? 'A chi governa basterebbe soltanto avere l'umilità di fermarsi, per analizzare senza fretta tutto ciò che non è andato e non sta andando, per poi procedere gradualmente. Non c'è alcun pregiudizio verso il porta a porta. Contestiamo la modalità con cui è stato introdotto'Gi.Ga.