Ferrara, lettera di minacce al sindaco firmata Brigate Rosse

Una lettera con pesanti minacce è arrivata questa mattina alla segreteria del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, indirizzata al primo cittadino.Il testo porta come firma “Le nuove ‘Brigate rosse’”, con simbolo in intestazione, e contiene richieste rivolte al governo, minacciando attacchi. Del fatto è stata immediatamente informata la questura, ora in possesso della lettera. Verifiche sono in corso rispetto agli elementi emersi e citati.