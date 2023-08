Festa ridotta, ma folla per Elly

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Diversi militanti si avvicinano a lei, ma sembra per curiosità. Lei è diretta, anche se senza eccessi, sorride sinceramente ed è capace di guardare negli occhi chi le sta parlando. Poi, sotto un sole ancora bollente, accompagnata da sindaco, segretari del partito regionale provinciale e comunale, gli assessori Bosi e Bortolamasi, i parlamentari Rando, Vaccari, Guerra, si sposta verso l'entrata dove le persone attendono per entrare dopo il taglio del nastro.Il video da youtubeTaglio del nastro accompagnato dall'inno nazionale e subito dopo dal Bella Ciao della banda. Prima di salire sul palco per il suo intervento una sintesi nel punto stampa. Cinque minuti (vedi video), in cui Schleyn attacca il governo per avere ridotto e alleratato con un sms i percettori del reddito di cittadinanza, sui tagli alla spesa sanitaria.

Rilancia su sanità di prossimità (quella che anche in Emilia Romagna sta soffrendo da diversi anni), e sul salario minimo. Proposta in grado di scatenare l'applauso della platea, dove abbondano i pensionati, e il desiderio di riscatto di un volontario che ci mostra orgogliosamente la tessera del partito nuova di zecca. Abbandonata per anni, ma ora ripresa con la motivazione dell'importanza della proposta del salario minimo. C'è quasi una voglia di giustificarsi con un argomento che richiami un pizzico di sinistra, nel momento in cui si motiva il voto o, appunto, l'adesione al partito formalizzato dalla tessera. 'Siamo caduti in basso', afferma una volontaria. 'Elly, riportaci in alto'.

Poi il tema dell'immigrazione, collegato alla sicurezza: 'Servono più risorse per garantire una accoglienza dignitosa a queste persone, ma trattendosi di un tema nazionale con responsabilità di governo, il governo dovrebbe aprire un tavolo con tutti i comuni per afffrontare una emergenza che non può essere ancora tale dopo 10 anni'.



Le domande dei giornalisti sono terminate quando Elly Schlein ci chiede di riaccendere i microfoni e obiettivi per lanciare un appello alla premier Meloni affinché si affronti in maniera congiunta un problema, che è più una sfida culturale, legata alla violenza di genere. 'Si sta diffondando anche nelle fasce più giovani, la cultura dello stupro e che attraverso una ideologia patriarcale legittima la concezione del corpo della donna come oggetto da possedere'



Gianni Galeotti