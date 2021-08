Fondazione Modena, soldi ad associazioni, Teatro dei Venti al top

Dopo quello relativo agli Enti locali, è pubblicato anche l’elenco dei soggetti privati ammessi al contributo della Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Mi metto all’Opera 2021. Un bando con il quale la Fondazione intende sostenere le realtà che operano in settori culturali duramente colpiti dalla pandemia – quali quello del cinema e delle arti performative (musica, teatro, danza) – garantendo continuità progettuale e organizzativa ai soggetti del territorio attivi in ambito culturale.I progetti sostenuti hanno per oggetto un “prodotto artistico” o un “luogo della cultura”, oppure rientrano nell’ambito del “welfare culturale”. Il budget messo complessivamente a disposizione dalla Fondazione per il bando è di un milione 275 mila euro, a beneficio di progetti presentati da soggetti privati e da Enti locali. Nell'elenco dei meritevoli di contributo si va dal massimo di 80.000 euro concesso all'associazione Teatro Dei Venti per il Comunità cooperanti per nuovi processi di welfare culturale, ai 75.000 dell'associazione Amigdala per un progetto di 'arte pubblica e rigenerazione urbana a base culturale per una nuova estetica dell'attivismo civico 78.000'TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS: Ennesimo Film Festival - settima edizione del FestivalInternazionale di cortometraggi 51.000 €AMIGDALA APS Presente! un progetto di arte pubblica e rigenerazione urbana a base culturale per una nuova estetica dell'attivismo civico 78.000 €ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE APS: Grandezze & Meraviglie - XXIV Festival Musicale Estense 47.500 €ARTISTI DRAMA APS NATURA FRAGILE. Esperimenti di comunità attraverso le arti performative e cinematografiche 60.000 €ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA Un nuovo sguardo - attività culturali per la stagione 2021/2022 22.000 €AMICI DELLA MUSICA 'MARIO PEDRAZZI' - MODENA ADM 102esima stagione 2021-2022 dell'associazione Amici della Musica 'M. Pedrazzi' di Modena 48.000 €ASSOCIAZIONE CULTURALE MICHELANGELO COMMA 22 21.000 €FONDAZIONE GIOVENTÙ MUSICALE SEDE DI MODENA Musica, canto, parola 75.000 €STED ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA E DILETTANTISTICA Teatro Temple 2.0. Un progetto di performatività fisica-digitale per la Casa nel Parco 22.500 €CIRCOLO CULTURALE LEFT EX MACELLO 2030: C.S.I VIBRA Cultura - Spettacolo - Integrazione, seguendo le linee guida dell'Agenda 2030 21.900 €TEATRO DEI VENTI APS ABITARE UTOPIE II: Comunità cooperanti per nuovi processi di welfare culturale 80.000 euro