'Forza Italia, apriamo una nuova pagina, lo dobbiamo a Silvio Berlusconi, avanti in e col suo nome'

Tajani ha da subito reso noto il messaggio inviato questa mattina da Marina Berlusconi: 'Mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia'. Un messaggio al quale rimanda in risposta alle domande dei giornalisti riguardanti ad un eventuale coinvolgimento diretto in Forza Italia da parte di membri della famiglia Berlusconi. 'Marina Berlusconi ha desiderato ringraziare per la grande manifestazione di affetto dimostrata nei confronti si suo padre, e, sottolineo, nel rispetto dei ruoli'- ribadisce, quasi a volere sgombrare il campio da interpretazioni diverse.Tempi assolutamente prematuri. Anche perché c'è un partito da riorganizzare. 'Tutto cio che sta accadendo non era stato previsto e non avevamo nemmeno voglia di metterci al lavoro, tanto è stato straziante ed improvviso tutto ciò. Ma lo dobbiamo a Silvio perché vogliamo continuare a portare avanti le sue idee e la sua azione'Prossimi step, giovedì il Comitato di presidenza nel quale sarà tracciato il percorso verso il Consiglio Nazionale che dovrebbe eleggere la nuova presidenza. 'Per rispettare l'articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale sarà chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo Congresso nazionale.Dovrà essere convocato dal nuovo presidente, in base allo statuto, sentito il Consiglio nazionale.

Sono gli adempimenti statutari che noi rispetteremo'. 'I tempi? Non siamo in grado di dirli. Sono passaggi e percorsi complessi di cui vi terremo informati già in occasione del Comitato di Presidenza' - afferma Tajani rispondendo alle domande.

Del resto la conferenza stampa, accompagnata dal messaggio di Marina Berlusconi agli attuali vertici di Forza Italia è stata dichiaratamente organizzata non tanto per illustrare le tappe di un percorso, ma la ferma volontà di proseguire con un percorso. Quello di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi.



Un partito che 'continuerà a sostenere lealmente costruttivamente il governo di centro-destra per realizzare i progetti previsti' - ha affermato Licia Ronzulli.



Una forza ed un posizionamento invariato anche sul fronte europeo. A ribadire l'assoluta continuità in nome di Silvio Berlusconi il Capo delle delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, Antonio Martiscello: 'Il collante di Forza Italia sarà il riconoscerci come berlusconiani, intorno alle idee ed i progetti di Silvio Berlusconi. Con il presidente avevamo già discusso di recente sulle colonne portanti del programma 2020-2024, ovvero ancoraggio Partito Popolare Europeo, e alle radici cristiane dell'Europa'



Gi.Ga.



Riguarda la conferenza stampa