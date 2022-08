Forza Italia blinda il paracadutato Valentini. Aimi spera, Giacobazzi fuori all'ultimo

Definita anche la squadra emiliano-romagnola di Forza Italia in vista del voto. Agli uninominali a Modena corre Enrico Aimi per il Senato e a Forlì alla Camera Gloria Saccani Jotti.Nei collegi plurinominali la senatrice uscente Anna Maria Bernini corre come capolista al Senato Romagna, seguita da Enrico Aimi e Antonio Barboni. Capolista alla Camera 1 è invece l'ex sindaco di Parma, Pietro Vignali (dal 2007 al 2011), seguito dalla consigliera di Albinea (Reggio Emilia), Marica Sarati, dal sindaco di Vigolzone (Piacenza), Gianluca Argellati e dall'insegnante piacentina Isabella Martini. Alla Camera, nel collegio 2 di Bologna-Modena, il capolista scelto è il bolognese Valentino Valentini, consigliere di Silvio Berlusconi per la politica estera. Per lui una candidatura blindata. Alle sue spalle, l'avvocato e consigliere di quartiere di Bologna Annamaria Cesari, il capogruppo in Consiglio comunale di Modena, Piergiulio Giacobazzi e Costanza Bendinelli, consigliera dell'assemblea dei soci della Fondazione Cassa di risparmio di Bologna. Per Giacobazzi sfumano le possibilità di elezione dopo essere rimasto a lungo in queste settimane in pole position per il posto di capolista.