Forza Italia: tassazione non sopra il 33% in Costituzione

Entro fine luglio sarà presentata la legge delega di riforma del fisco. In vista di tale appuntamento Forza Italia Emilia-Romagna, ha organizzato una serie di appuntamenti sui territori su un tema storico del partito fondato da Silvio Berlusconi. Oggi, appuntamento in via Emilia centro, a Modena alla presenza dei vertici provinciali e regionali del partito. Tra le proposte da inserire nella legge delega, tetto massimo della imposizione fiscale da inserire in Costituzione al 33%, blocco delle cartelle esattoriali, pace fiscale, flat tax per il ceto medio, no tax area fino a 12mila euro, eliminazione delle tasse di successione, stop definitivo alle patrimoniali.Nei gazebo allestiti anche una raccolta firme per chiedere meno tasse, contenimento della pressione fiscale e iniziative a supporto di imprese e famiglie, 'fuori dalla deriva ideologica della lotta di classe e della redistribuzione del reddito' - ha sottolineato il Coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi.