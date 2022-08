Si a nucleare, no a sbarchi clandestini

Politiche energetiche basate su 'un limite continentale al prezzo del gas' per contrastare il caro bollette e sul 'sì' ad 'un ritorno al nucleare pulito e di quarta generazione', una stretta sull'immigrazione, con l'idea di 'stringere accordi sui rimpatri e bloccare le partenze' e, ovviamente, guerra dichiarata al reddito di cittadinanza e a qualsiasi aumento delle tasse. Questo, in sintesi, il programma elettorale di Forza Italia, che oggi a Bologna ha presentato i propri candidati emiliano-romagnoli alle elezioni politiche del 25 settembre. All'iniziativa hanno partecipatoE proprio Aimi definisce i candidati forzisti 'donne e uomini di altissimo profilo morale e professionale, gente che sa risolvere anche i problemi più complessi'.

Nel corso dell'incontro, spiega l'esponente berlusconiano, 'si sono toccati tutti i temi che Forza Italia da anni ha nella propria agenda e che ribadirà anche in questa campagna elettorale, in primis quello legato all'emergenza energetica'.



Sul punto, Aimi afferma senza mezzi termini che 'la nostra cura è l'unica veramente efficace per risolvere il problema dell'aumento delle bollette: limite continentale al prezzo del gas, bacini di stoccaggio comuni europei, rigassificatori, termovalorizzatori, trivellazioni nel mar Adriatico ed eliminazione degli oneri fiscali sulla bolletta'. Oltre a questo, chiosa, 'crediamo fortemente anche nel ritorno al nucleare pulito e di quarta generazione, magari a fissione e con centrali sotterranee'.



Non mancano naturalmente, da parte di Aimi, gli attacchi alla 'sinistra', additata come 'responsabile di questa crisi'. Ma il senatore forzista ne ha anche per il Movimento 5 stelle, quando afferma che 'noi rifiutiamo la decrescita felice e le altre teorie bislacche di chi crede che uno valga sempre uno, di chi preferisce dare uno stipendio a qualcuno per farlo stare sul sofà invece che aiutarlo a trovare un lavoro, di chi ha detto no alla Tav, no al Tap e a tutto quello che potrebbe portare l'Italia a giocare nel mondo in un ruolo da protagonista'. Il coordinatore emiliano-romagnolo di Fi rilancia anche un altro cavallo di battaglia del centrodestra berlusconiano, vale a dire l'accusa alla sinistra, in primis al Partito democratico, di essere il 'partito delle tasse'. 'A sinistra- sostiene infatti Aimi- c'è una passione spasmodica per le tasse: non c'è occasione in cui non parlino di patrimoniale, di tassa di successione e di mettere le mani nelle tasche degli italiani'. E con l'arrivo di Enrico Letta, insiste il senatore forzista, il Pd 'si è trasformato in un grande partito radicale di massa, più intenti ad occuparsi di cannabis, immigrazione e ius scholae che dei problemi veri degli italiani, a partire da quelli del lavoro'. Insomma, secondo Aimi 'per colpa loro siamo tornati indietro di almeno un decennio, anche sulla questione sbarchi: nel 2010, con il Governo Berlusconi, arrivarono 4.100 irregolari in un anno, oggi le stesse persone arrivano in un weekend lungo di mare calmo, e questo è insostenibile'. Ecco perché, conclude, 'dobbiamo stringere accordi sui rimpatri e fare in modo di bloccare le partenze'.