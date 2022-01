Fuori dall'abisso italiano è libertà: l'Irlanda cancella il Green Pass

Mentre in Italia si scava sempre più nel folle abisso generato dalle norme sul Green Pass, in Europa si alza il vento di libertà. Dopo l'annuncio dell'Inghilterra, anche l’Irlanda annuncia la fine di gran parte delle restrizioni anti-Covid. Lo ha confermato il premier Micheál Martin, spiegando che le uniche regole che rimarranno in vigore saranno quelle sulle mascherine, sull'autoisolamento in caso di positività e sul Green pass per i viaggi internazionali'Abbiamo resistito alla tempesta Omicron - ha detto il premier - lo sforzo collettivo degli irlandesi ha salvato migliaia di vite'.In questo fine fine settimana nei pub e ristoranti irlandesi si torna alla normalità e ai clienti non verrà più chiesto il green pass. Vengono inoltre eliminati l'indicazione al distanziamento sociale e i limiti di spettatori agli eventi all'aperto e al chiuso. Da lunedì cessa anche l'indicazione allo smart warking e ci sarà un graduale ritorno ai posti di lavoro.