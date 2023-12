Gaza chiama Italia: incontro domani promosso da La Terra dei padri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La prigione a cielo aperto chiamata Gaza si è trasformata nell’inferno in terra dal 7 ottobre, dopo la fragile tregua dei giorni scorsi, l’esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti a tappeto su tutto il territorio della Striscia e le operazioni di terra, con furiosi combattimenti ingaggiati con i miliziani di Hamas. Eppure, il popolo palestinese resiste, in mezzo alle migliaia di bare di bambini innocenti che tali resteranno, per sempre, la loro vista rappresenta l’esempio più tragico del fallimento della diplomazia internazionale, incapace di fermare un massacro che rappresenta un orrore senza fine che dovrebbe ripugnare a qualsiasi persona civile e che invece sembra lasciare indifferenti le classi politiche del cosiddetto mondo libero, con alcune lodevoli eccezioni - afferma in una nota il circolo identitario -.

Riteniamo che non bastino più le parole e neppure le manifestazioni, per quanto importanti, ma servano gesti concreti. Come per il terremoto in Siria, abbiamo trovato un canale diretto per far arrivare gli aiuti alla popolazione, in questo caso di Gaza, ogni singolo euro che raccoglieremo verrà documentato e ne verrà documentata la destinazione, così come abbiamo fatto per la Siria. Per le donazioni: Circolo Terra dei padre, Iban IT98Y0538712902000002462553. Causale Gaza'.