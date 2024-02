Gaza: in Consiglio passa mozione De Maio su cessate il fuoco, ma in 11

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Beatrice De Maio, Consiglere comunale di Modena Sociale Indipendenza a commento dell'approvazione, nel corso della seduta del consiglio comunale di giovedì, della sua mozione per chiedere il cessate il fuoco.'Non risco a comprendere la natura di molti interventi dei miei colleghi.

Incoerenti anche rispetto a quento affermato alcuni mesi fa. Non comprendo inoltre come si possa avere una visione unilaterale della questione nella consapevolezza che c'è una popolazione massacrata e a causa delle bombe muore un bambino ogni 10 minuti. Una visione unilaterale espressa anche dall'Amministratore delegato della Rai per il quale evidentemente l'elemento legato alla morte di bambini in palestina, non esiste.