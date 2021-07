Gelmini: 'La prossima settimana decideremo su green pass all'italiana'

'Noi non inseguiamo modelli stranieri, ma troveremo una via italiana all'utilizzo del Green Pass. La decisione verrà presa dalla cabina di regia nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, e quella sarà la sede in cui si esprimerà il governo'. Così la ministra agli Affari regionali e alle autonomie, Mariastella Gelmini, ha commentato la questione della richiesta del Green pass anche a chi vorrebbe accedere ai luoghi pubblici, come proposto dal presidente francese Emmanuel Macron. Gelmini ha aggiunto: 'Guardiamo con preoccupazione alla diffusione della variante Delta, stiamo monitorando l'andamento dei dati ed è confortante il numero di inoculazioni giornaliere, che spesso superano le 500mila al giorno'. Secondo la ministra, 'dobbiamo porre un'attenzione particolare nei confronti dei due milioni e mezzo che ancora non si sono vaccinati'. Gelmini ha continuato: 'Dobbiamo avere fiducia nella scienza e nell'Europa, che ha evitato ai diversi Stati una guerra sui vaccini'. La ministra ha concluso ricordando che 'il fatto di aver lavorato tutti insieme per una distribuzione dei vaccini condivisa ha evitato un conflitto devastante'.