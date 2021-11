Grecia: obbligo vaccino sopra i 60 anni

Il primo ministro greco Kyriakos MitsotakisLa misura mira a cercare di contenere la nuova ondata di contagi alla luce dell'emergenza della nuova variante covid.Coloro che si rifiuteranno di vaccinarsi a partire dal 16 di gennaio dovranno pagare. I fondi raccolti con le multe verranno devoluti agli ospedali greci che combattono la pandemia. 'Non e' una punizione - ha detto Mitsotakis - direi piuttosto che si tratta di una tassa sanitaria'. In Grecia, solo 60.000 tra le 580.000 persone non vaccinate di eta' superiore ai 60 anni hanno ricevuto il vaccino a novembre.

