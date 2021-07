'Green pass anche in bar e ristoranti? Valutiamo aumento contagi'

“Non so se si riesce ad estendere l’obbligo vaccinale a tutto il paese – dice Bonaccini - certo per il personale sanitario e quello scolastico io lo metterei, perché ne abbiamo bisogno su alcune professioni in particolare”.Il presidente della Regione Emilia-Romagna stamattina a Radio 24.Il governatore Pd è tornato poi a sollecitare l’uso del green pass in particolare per riaprire le discoteche o per rilanciare le presenze in palazzi dello sport e negli stadi. Sui ristoranti invece “bisogna valutare l’andamento dell’aumento dei contagi, avere molta prudenza e poi prendere una decisione conseguente. Bisogna che ne discutiamo nei prossimi giorni alla luce dei consigli del Cts“. In ogni caso “vanno cambiati i parametri” per la colorazione delle Regioni, “perché quelle decisioni furono prese quando i vaccini ancora non c’erano, quindi lo scenario è completamente cambiato“. In particolare secondo Bonaccini occorre “mettere al centro le ospedalizzazioni, ma la sfida più importante ora è vaccinare più persone possibili“.