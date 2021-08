Green pass, in Francia un altro fine settimana di manifestazioni

Ancora un altro fine settimana di manifestazioni oggi in 150 città e paesi della Francia contro l'obbligo di pass vaccinale per poter accedere a numerosi luoghi pubblici.Le proteste - per il quarto weekend consecutivo - giungono all'indomani del nuovo appello a vaccinarsi lanciato dal presidente Emmanuel Macron, quando il 65,9% dei francesi ha ricevuto almeno una dose.Da lunedì in Francia servirà il Green Pass, un tampone negativo al Covid o un certificato di avvenuta guarigione dalla malattia per entrare in bar e ristoranti, teatri, parrucchieri, o per fare un viaggio a lunga percorrenza su aerei, treni o pullman.Il 31 luglio scorso, il ministero dell'Interno aveva calcolato che 204.000 persone avevano preso parte alle proteste contro il green pass. Anche per oggi è prevista una partecipazione simile.