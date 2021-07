Hera presenta al Comune il conto 2021: 33,5 milioni

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.6.2021, avente ad oggetto“PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 CALCOLATOCON IL METODO ARERA/MTR E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLETARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LAREGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DIGESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2021”, immediatamente eseguibile, con la quale, tral’altro:- si è preso atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2021 delbacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena comprendente il PEF del Comune diModena, validato da Atersir con delibera del Consiglio d’Ambito n. 28 del 7.6.2021 previo pareredel Consiglio Locale di Modena (delibera n. 8 del 7.6.2021);- si è dato atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2021 trova conferma didisponibilità nei diversi capitoli del Bilancio Comunale e si è provveduto a variare il Bilancio diprevisione 2021-2023;- sono state confermate le tariffe approvate nell'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 36 delcopia informatica per consultazione23.07.2020;- è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l’anno 2021 da stipulare con HERA SpAper la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbaniSGRU;- si è stabilito che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare le risorse necessariealla gestione dei servizi;Visto che la Convenzione per la “Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti delservizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRU) nel Comune di Modena – annualità2021” è stata sottoscritta dalle parti in data 19.7.2021 con repertorio n. 85752 del 19.07.2021 (prot.n. 215227/2021 del 19.07.2021);Ritenuto necessario, a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (SGRU)per l'anno 2021 svolto con continuità dal gestore, assumere gli impegni ed accertamenti conseguentialla deliberazione consiliare per fare fronte ai pagamenti dovuti;Dato atto che è stato acquisito il DURC di Hera s.p.a., risultato regolare, DURCINPS_26512762 scadenza 09/10/2021;Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari saràconforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge217/2010;Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferitoall’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privatae attività produttive dall’1.4.2020;Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare laregolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis delD.Lgs. 267/2000;D E T E R M I N A1) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.6.2021, di dare atto chel'importo relativo al Piano economico-finanziario 2021 del Servizio di Gestione Rifiuti per ilComune di Modena validato da Atersir con delibera del Consiglio d’Ambito n. 28 del 7.6.2021, dacorrispondere a HERA SpA, con sede a Bologna – Viale Pichat 2/4 – CF 04245520376 - CIG5087325166 - per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani comprensivo del servizio dispazzamento e lavaggio di strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, è pari acomplessivi € 33.493.528,26 (IVA compresa) di cui:== € 32.990.574,76 quale corrispettivo al gestore per il servizio rifiuti urbani SGRU utenzedomestiche e non domestichecopia informatica per consultazione== € 373.386,52 quale corrispettivo per il servizio di gestione rifiuti - avanzo vincolato tari== € 129.566,98 quale corrispettivo SGRU scuole statali2) di stabilire che, sulla base della Convenzione per la “Regolamentazione della fatturazione e deipagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani (SGRU) nel Comune di Modena” stipulata conHERA SpA, le fatture emesse successivamente alla data di esecutività del presente atto, secondo letempistiche definite, saranno pari al 95% di un dodicesimo del corrispettivo del serviziosopraindicato, oltre alla fattura finale a conguaglio del corrispettivo 2021;3) di accertare le somme di seguito indicate del PEG triennale, anno 2021:== € 129.566,98 al capitolo E/1393 “Rimborsi dallo stato per onere Tariffa rifiuti scuole statali (L.31/2008)”, PdC 2.1.1.1.1, da riscuotere da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -MIUR quale contributo per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccoltae smaltimento dei rifiuti anno 2021;4) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 33.493.528,26 (IVA compresa) quale corrispettivoper il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani per l'anno 2021, tenendo conto della diversadisponibilità sullo stanziamento del Capitolo 14429/28, ai capitoli di seguito indicati del PEGtriennale, anno 2021 - CIG 5087325166 - in favore di HERA SpA:= per € 32.990.574,76 al capitolo 14429 art. 1 “Corrispettivo per il servizio di gestione rifiuti” -PdC 1.3.2.15.4, M. 9 / P. 3;= per € 373.386,52 al capitolo 14429 art. 28 “Corrispettivo per il servizio di gestione rifiutifinanziato da avanzo vincolato da legge VDDL” - PdC 1.3.2.15.4, M. 9 / P. 3;= per € 129.566,98 al capitolo 7150 art. 1 “Tariffa igiene ambientale scuole statali” - PdC1.3.2.5.99, M. 4 / P. 2, del CDR 109, quale quota corrispettivo SGRU per le scuole statali,finanziato con il contributo MIUR sopra accertato, cod. fin. 61;5) di dare atto che la spesa di € 373.386,52 è finanziata da entrate accertate negli eserciziprecedenti e confluite in avanzo di amministrazione vincolato 2020 derivante da legge (VDDL) -risorsa n. 948103 applicata nell’esercizio 2021 in sede di 4° variazione di bilancio con Delibera diConsiglio n. 38 del 29/06/2021;6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quantodispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.Modena, lì 21/07/2021Il Dirigente R