I sindaci centrosinistra: 'Serve obbligo di green pass anche a scuola'

'Serve l'obbligo del Green Pass anche per gli studenti, subito dopo le festività natalizie. È l’unico modo per salvare la scuola in presenza'. La richiesta è contenuta in una lettera-appello inviata oggi da un gruppo di sindaci di centrosinistra al premier Draghi e ai ministri della Salute e della Scuola. La proposta dei sindaci - come riporta La Repubblica - parte dal primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci ed è rilanciato tra gli altri dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Ma non solo, sottoscrivono l'appello quello di Milano, Beppe Sala, Gaetano Manfredi di Napoli, Giorgio Gori di Bergamo, Dario Nardella di Firenze, Emilio Delbono di Brescia, Stefania Bonaldi di Crema, Valeria Mancinelli di Ancona, Carlo Salvemini di Lecce.'Se non agiamo subito con un Green Pass nelle scuole, rischiamo di trovarci con gli istituti chiusi a breve, con la didattica a distanza indistintamente per tutti i ragazzi vaccinati e non vaccinati, e con le gravi conseguenze che abbiamo già conosciuto in passato' - si legge nella lettera.Il criterio sarebbe quello di equiparare il diritto allo studio a quello al lavoro, e quindi di chiedere un Green pass da vaccino oppure da tampone ogni 48 ore: evidente l’obiettivo di far decollare la campagna vaccinale dai 5 anni in su, che è cominciata giovedì in tutta Italia.