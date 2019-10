'Il biogas a Gavassa? Hanno tradito la fiducia della cittadinanza'

Ieri, esponente di Fratelli d’Italia, ha preso parte all’evento Circular Mobility, convegno che si è svolto nella Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia. Una discussione dedicata alle innovazioni tecnologiche e ad una mobilità sempre più green e sempre più sostenibile.“Ringrazio gli organizzatori per la bellissima iniziativa, la discussione affrontata ieri è di estrema importanza per tutti noi: parliamo delle nostre imprese, dell’aria che respiriamo, del futuro che ci attende. Vorrei ricordare a tutti che l’ambientalismo non ha colore politico, inoltre vorrei evidenziare che donare delle borracce in alluminio e fare delle marce in tinta arcobaleno non basta. Se vogliamo affrontare in maniera concreta il problema occorre rivedere il piano del Biogas a Gavassa, occorre rivedere totalmente la nostra viabilità e aprire un dialogo costruttivo coi nostri mondi produttivi, per mettere a loro disposizione strumenti utili ad affrontare questo cambiamento epocale, cambiamento che dobbiamo innescare prima che sia troppo tardi. La nostra città non è diversa dagli altri centri urbani d’Emilia: siamo fermi agli anni ’70 e non siamo in grado di fornire alternative a chi, ogni giorno, deve spostarsi per lavoro o per studio - afferma Aragona -. L’idea che Gavassa ospiti un impianto che smaltisca rifiuti provenienti da altre regioni mi preoccupa: non è questo il premio che si meritano i reggiani, così facendo hanno tradito la fiducia della cittadinanza”.