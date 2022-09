'I disabili? Qui soggetti da spremere, cambieremo questo sistema'

'Dietro la facciate costruita del welfare e dell'assistenza ai disabili qui, in Emilia-Romagna e a Modena si nasconde un mondo reale pieno di problemi, un sistema impoverito che da anni non mette più al centro la persona ma che vede il disabile o l'anziano come soggetto da spremere nelle strutture e nei servizi, con pensione di accompagnamento o pensione di disabilità. Un sistema che registra un forte scollamento tra bisogni reali e offerte di opportunità da parte del pubblico e delle istituzioni. Il lavoro propagandato per i disabili in realtà non c'è. Il Sild, l'agenzia regionale per i lavoro delle persone disabili di competenza regionale, non sta funzionando'A parlare è Laura Schianchi, già Presidente dell'Associazione di promozione sociale 'Prima gli ultimi', nata con lo scopo di sostenere i disabili e le loro famiglie.Tra le proposte al centro del programma elettorale di Forza Italia su questo fronte c'è per esempio lo stralcio della prima casa nel calcolo dell'Isee per accedere ai servizio''Sotto la propaganda il vuoto' - afferma il candidato Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale del partito e capogruppo in consiglio comunale. 'Abbiamo condotto una battaglia per rendere più equo il sistema per la compartecipazione alla spesa e continueremo a farlo perché purtroppo a Modena le cose sono tutt'altro che risolte'Nel video Laura Schianchi e Piergiulio GiacobazziGi.Ga.